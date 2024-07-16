Cani her şeyi planlamış

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İstanbul Beylikdüzü’nde 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, 15 Haziran’da sosyal medya hesabından “İş arıyorum” diye duyuru yapmıştı. Bunu gören Fethi Dağlı (43), ‘Şule’ isimli sahte hesaptan Asar ile ev temizliği için iletişime geçmişti. İş görüşmesi için giden Erva Raziye Asar’dan haber alamayan annesi Nazik Asar, 19 Haziran 2024’te karakola giderek kayıp bildirimi yapmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının izini son görüldüğü andan başlayarak inceleme başlatmıştı. Asar’ın, en son Fethi Dağlı’nın evine girdiği ve oradan bir daha çıkmadığı tespit edilmişti. Yakalanarak, gözaltına alınan Dağlı, ilk görüşmede “Benim eve geldi, kahvaltı yaptık, sonra gitti” demişti. Daha sonra cinayeti itiraf eden ve Asar’ın cesedini attığı inşaatın adresini veren Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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KAMERALARDAN KAÇAMADI

Fethi Dağlı’nın, cinayetten sonraki 20 gün hayatına normal bir şekilde devam ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Polislerin detaylı şekilde incelediği kamera görüntülerine göre, Erva Raziye Asar, olay günü iş görüşmesi için 09.00’da Fethi Dağlı’nın evine giriyor. Aynı gün 2 saat sonra 11.00 sıralarında Dağlı elinde içinde siyah çöp poşetleri bulunan market poşeti ile sokakta yürüyor. Dağlı, evinin tuvaletinde parçalara ayırdığı genç kadının bedenini 6 siyah çöp poşetine koyarak taksiye biniyor. Gittiği bir inşaatın boşluğuna atıyor.

Erva Raziye Asar, 19 Haziran’dan bu yana kayıp olmasına rağmen ailesi, yazdıkları mesajlara cevap verdiğini iddia etmişti. Genç kadının telefonu, Dağlı’nın çalıştığı işyerindeki kulübesinde bulunmuştu. Her iki ismin telefonları incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilmişti. İncelemeler sonucunda, Dağlı’nın genç kadını öldürdükten sonra cinayet ortaya çıkmasın diye telefonuna gelen mesajlara cevap yazdığı belirlendi. Ortaya çıkan telefon görüşmelerinde ise, ailenin “Neden evine gelmiyorsun?” mesajına, Dağlı’nın genç kadının telefonundan “İyiyim, aranmama gerek yok. Kayıp başvurusunu kaldırın, ben gelirim” diye mesajlar attığı tespit edildi.