Cani hemşirenin bir vukuatı daha ortaya çıktı | Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Başka bir bebeği de darbetmiş

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:55

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin Bozoklar’ı (5) henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın (33) bir bebeği daha darbettiği tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Bağrıyanık’ın bebeğe tokat attığı görüldü. Görüntüler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar’dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar’ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar’a sık sık şiddet uygulayan Bağrıyanık iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı.

Deniz Esin Bozoklar’ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Bağrıyanık hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dava devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Davanın 22 Ocak’ta görülen ve Hazel Dırık Bağrıyanık’ın katılmadığı duruşmada Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

BİLİRKİŞİ, AYNI NÖBETTE İKİNCİ DARBI TESPİT ETTİ

Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir çocuğu darbettiği tespit edildi. Bağrıyanık’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi.

‘BİR ANLIK GAFLETLE YAPTIM’

Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.

DÜŞÜK KİLODAKİ BEBEĞE YAKLAŞIM KURSU ALMIŞ

Öte yandan Hazel Dırık Bağrıyanık’ın ‘Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu’na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi de sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

 

