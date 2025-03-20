Cani gece yarısı geldi

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KARAMAN’da A.Y. (40), dün 02.30 sıralarında eski sevgilisi Hatice Göktaş’ın (35) evine gitti. A.Y., konuşma teklifini kabul etmeyen Göktaş’a av tüfeğiyle ateş etti. Göktaş boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yerde kalırken, evde bulunan Göktaş’ın oğlu M.G. (15) ve yeğenleri M.A.G. ve F.G., A.Y.’ye saldırıp öldüresiye dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Göktaş ve A.Y., hastaneye kaldırıldı. Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, A.Y.’ye saldıran Göktaş’ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü.