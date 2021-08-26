Cani evlat! Evlerini satmayan annesini ve kız kardeşini öldürdü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2013 yılında UFO gördüğünü söyleyerek haberlere konu olan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan, İstanbul Kartal’da, annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan’ı bıçaklayarak öldürdü.
Bıçağı kızkardeşinin eline tutuşturan ve “Kız kardeşim annemi öldürdükten sonra intihar etti” diyen ‘UFO Ahmet’, polisteki çapraz sorguda çözülerek çifte cinayeti itiraf etti. İddiaya göre, Ahmet Özcan borç batağındaydı.
İlk evliliğini sonlandırmış, ikinci evliliğinde de boşanma aşamasına gelmişti. Borçlarını kapatmak için daha önce annesinin sahip olduğu dairelerden birini sattırmıştı. Ancak borç kapanmadı. Ahmet Özcan bu kez de annesine oturduğu daireyi satması için baskı yapmaya başladı. Ahmet Özcan, çıkan tartışma sonunda annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.