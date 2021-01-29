Cani evlada 2 kez müebbet

Kalkan çifti, şerbeti içtikten sonra fenalaştı. Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can’a (16) içirmek istedi. Ancak, Emir Can içmek istemedi. Devrilen bardaktaki sıvıdan kendisi ve kardeşleri etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne-baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Adliyeye sevk edilen Mahmut Can Kalkan tutuklandı, Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Dairesi’nden gelen rapor ile de Kalkan’ın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Mahmut Can Kalkan’ı ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.