Cani eşten tüyler ürperten sözler: 'Bu iş bitmedi mi?' diye sordum...

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında eşini çok seven biri olarak çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ünal Özcan, "Hiçbir eş, hiçbir baba benim bulunduğum durumda olmak istemez. Sonbahar ile 8-9 yıldır evliydik. 2 çocuk babasıyım. Eşimi her zaman çok sevdim. Ama eşim evimize ve ailesine sadık kalmayıp ihanet etti. Ben aşçıydım. Bir ara Mısır'a çalışmaya gittim. Döndüğümde eşim aynı değildi, çok değişmişti. Elinde sürekli telefon vardı. 24 Haziran Babalar Günü'nde eşimin telefonunda uygunsuz bir mesaj gördüm. Konduramadım. Eşime bu durumu sorduğumda, 'Haberim yok' dedi ve tartıştık. Ben hayatım boyunca eşime bir kere bile vurmadım, kötü bir söz söylemedim" dedi.

"ERKEKLİK GURURUMA YETİREMEDİM HAFİF BOĞAZINI SIKTIM"

Eşinin sosyal medya hesaplarında da uygunsuz mesajlar gördüğünü söyleyen sanık Ünal Özcan, durumu aile büyükleri ile paylaştığını anlatarak şunları söyledi:

"Eşimi kayınvalideme çağırdım. Mesajları gördüğümü söyledim. Bana 'Özür dilerim, affet bir daha olmaz' dedi. Daha sonrasında kendisi bana bu olayı herkese söylediğim için pişkin pişkin kızdı. Ben de erkeklik gururuma yetiremedim hafif boğazını sıktım. Sonrasında kendi kendime ne yaptığımı sorguladım. Eşime kolonya, su verdim. '112'yi arayayım mı?' dedim, ama istemedi."

"HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZINI SIKTIM, ÇOK PİŞMANIM"

Özcan, " Eşimin ailesi araya girip bizi barıştırdı. Daha sonra yine eşime gelen mesajı gördüm. 'Bu iş bitmedi mi?' diye sordum. Bana 'Git başımdan, sevmiyorum seni. Ben aşık oldum' dedi. O anda kendimi kaybetmişim, boğazını sıkmışım. O sırada koridora gittim. Eşimin gözleri açıktı ve ayağa kalktı. Eşimin yanına tekrar gittim ve hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım. Çok pişmanım" dedi. Sanık öldürme anını anlatırken izleyici koltuğunda oturan müştekiler, göz yaşlarını tutamadı. Maktulün telefondaki mesajlarla ilgili bilirkişi raporu alınmasına karara veren mahkeme, sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile Ünal Özcan'ın iki çocuklarıyla beraber yaşadıkları belirtildi. İddianamede Sonbahar Özcan'ın sosyal medya sitelerini aktif olarak kullandığı, Ünal Özcan' ın eşinin cep telefonunda sosyal medya üzerinden başka erkeklerle yapılmış mesajlaşmaları görmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu anlatıldı. İddianamede, gece 04.00 sıralarında Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden telefonuna mesaj geldiğini görmesi üzerine sinirlendiği ve ikili arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Ünal Özcan'ın geçen sene 19 Temmuz'da eşinin boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığı ve eşinin ölmesi üzerine akrabalarına haber verdiği anlatılan iddianamede, Ünal Özcan'ın eşinin sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlık etkisiyle eşini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüpheli Ünal Özcan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

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