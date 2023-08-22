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Cani eşi 32 kez bıçaklamıştı... Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'dan ilk paylaşım

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#Merve Veziroğlu#Sosyal Medya#Youtube
Cani eşi 32 kez bıçaklamıştı... Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırımdan ilk paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 10:08

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı (32) defalarca bıçaklayarak yaralayan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 32 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu, yaşam savaşını kazanırken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Olay 4 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşanmıştı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçaklamıştı. 

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Yunus Yıldırım bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cani eşi 32 kez bıçaklamıştı... Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırımdan ilk paylaşım

“DUALARINIZI BEKLİYORUM”

32 yerinden bıçaklanan Youtuber yaşam mücadelesini kazandı, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

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Cani eşi 32 kez bıçaklamıştı... Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırımdan ilk paylaşım

Moraran elini paylaşan Merve Veziroğlu Yıldırım, “Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Cani eşi 32 kez bıçaklamıştı... Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırımdan ilk paylaşım

Merve Veziroğlu’nun paylaşımına binlerce destek yorumu geldi.

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#Merve Veziroğlu#Sosyal Medya#Youtube

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