Cani eşi 32 kez bıçaklamıştı... Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'dan ilk paylaşım

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Olay 4 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşanmıştı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçaklamıştı.

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Yunus Yıldırım bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“DUALARINIZI BEKLİYORUM”

32 yerinden bıçaklanan Youtuber yaşam mücadelesini kazandı, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

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Moraran elini paylaşan Merve Veziroğlu Yıldırım, “Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Merve Veziroğlu’nun paylaşımına binlerce destek yorumu geldi.