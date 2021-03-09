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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cani eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Cani eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sultanbeyli'de 7 Ocak 2021'de uyuyan eşi Hatice Soysal'ı (39) önce boynundan bıçakladığı, sonra yastıkla boğduğu gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal (36) hakkında Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan Adnan Soysal, 7 Ocak’ta 03.00 sıralarında, yatakta uyuyan eşi Hatice Soysal’ı boynundan bıçaklamış, daha sonrada yastıkla boğarak öldürmüştü. Hatice Soysal’ın, Adnan Soysal’ın 3. eşi olduğu, Adnan Soysal’ın daha önceki eşlerinin isminin de Hatice olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Soysal, tutuklandı.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Hatice Sosyal ile resmi evli olan şüpheli Adnan Soysal’ın savunmasında, olay tarihinden önce eşini öldürmeyi planladığını ve sürekli ölüm konusunu düşündüğünü söylediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Adnan Soysal’ın, ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Adnan Soysal, önümüzdeki günlerde, iddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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