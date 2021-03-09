Cani eşe ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan Adnan Soysal, 7 Ocak’ta 03.00 sıralarında, yatakta uyuyan eşi Hatice Soysal’ı boynundan bıçaklamış, daha sonrada yastıkla boğarak öldürmüştü. Hatice Soysal’ın, Adnan Soysal’ın 3. eşi olduğu, Adnan Soysal’ın daha önceki eşlerinin isminin de Hatice olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Soysal, tutuklandı.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Hatice Sosyal ile resmi evli olan şüpheli Adnan Soysal’ın savunmasında, olay tarihinden önce eşini öldürmeyi planladığını ve sürekli ölüm konusunu düşündüğünü söylediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Adnan Soysal’ın, ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Adnan Soysal, önümüzdeki günlerde, iddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.