Cani damattan yüzsüz savunma

Haberin Devamı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde Ferhat Boduroğlu (30) ile Vildan Boduroğlu (23) 5 yıl önce evlenmişlerdi. Bir kız çocukları vardı. Beylikdüzü’nde, Vildan Boduroğlu’nun ailesinin evinin bir alt katındaki dairede oturuyorlardı. Vildan Boduroğlu bir süre önce eşinden boşanma kararı almıştı. Ferhat Boduroğlu 17 Eylül 2022 sabahı aralarında çıkan kavganın ardından eşini 38 kez bıçaklayarak öldürdü ve üst kattaki kayınpederinin evine çıktı. Burada da baldızı Fatma Zehra Koyun’a 22 kez bıçak sapladı. İki kadının cesedinin fotoğraflarını çekerek ağabeylerine gönderdi. Kızıyla çektirdiği fotoğrafı da, “Kızımla son foto” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Vildan Boduroğlu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ferhat Boduroğlu’na iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinayetler sırasında yanında olan arkadaşı Arif Türkan’a da 40 yıl hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen ilk duruşmada ifade veren Ferhat Boduroğlu, her kadın cinayetinde olduğu gibi bilindik bir savunma yaptı ve eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

HAYATI MAHVOLMUŞ

Mahkeme başkanı Ferhat Boduroğlu’na neden eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğrafları aile üyelerine yolladığını da sordu. Boduroğlu bu soruya, “Hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım” diye yanıt verdi.

Vildan Boduroğlu ve Fatma Zehra Koyun’un babaları Mustafa Koyun ile anneleri Kübra Aslan ise Ferhat Boduroğlu’nun cinayeti tek başına işlemediğini iddia etti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.