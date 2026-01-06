×
Cani cinayetten önce yıllık izne ayrılmış

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 07:00

ANTALYA’nın Serik ilçesinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), geçen cumartesi gecesi 3 katlı bir binanın 1’inci katındaki dairede eşi Songül (43) ile kızı Sena Canatan’ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

Ertesi sabah dairenin kapısını açık gören komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekibi, odada anne ve kızı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı ilkokul 1. sınıf öğrencisi Sena’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara’da polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Canatan ilk ifadesinde, “Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm” dedi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara’da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi. Serik’te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan’ın, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek 2 Ocak’ta işyerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.

