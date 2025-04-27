×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cani bakıcı

Güncelleme Tarihi:

#Maftuna Ishmatova#Bakıcı#Bebek
Cani bakıcı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 07:00

Özel bakımı için teslim edilen bir bebek, bakıcısının şiddetine maruz kaldı. Ağlayan bebeği yastıkla boğmaya çalıştığı ve tekme - tokat darp ettiği belirlenen kadın tutuklandı. Evdeki kontrollerde 7 çocuğun daha bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ÖZBEKİSTAN uyruklu Maftuna Ishmatova, yaklaşık iki ay önce Özbekistanlı bir ailenin 2 yaşındaki çocuğuna İstanbul Fatih’te kendi evinde bakmak için anlaştı. Ancak küçük çocuk evde sık sık ağlamaya başlayınca, bakıcının davranışları sertleşti. İddiaya göre Ishmatova, ağlayan çocuğa önce tokat ve tekme attı. Şiddetin dozunu artıran bakıcı, çocuğun yüzüne yastık bastırarak susturmaya çalıştı. Evde bulunan başka bir kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek polise ihbarda bulundu.

Cani bakıcı

GİZLİ ÇEKİM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiğinde, bakıcı Maftuna Ishmatova’yı 25 Nisan günü, Fatih Nişanca Mahallesi’nde gözaltına aldı. Yapılan ev aramasında şiddet gören bebeğin yanı sıra, toplam 7 çocuğun daha bulunduğu tespit edildi. Çocuklardan ikisinin bakıcıya, diğer beşinin ise çevredeki Özbekistanlı komşulara ait olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Bakıcının kendi çocukları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Maftuna Ishmatova ise ‘kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cani bakıcı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maftuna Ishmatova#Bakıcı#Bebek

BAKMADAN GEÇME!