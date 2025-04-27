Cani bakıcı

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ÖZBEKİSTAN uyruklu Maftuna Ishmatova, yaklaşık iki ay önce Özbekistanlı bir ailenin 2 yaşındaki çocuğuna İstanbul Fatih’te kendi evinde bakmak için anlaştı. Ancak küçük çocuk evde sık sık ağlamaya başlayınca, bakıcının davranışları sertleşti. İddiaya göre Ishmatova, ağlayan çocuğa önce tokat ve tekme attı. Şiddetin dozunu artıran bakıcı, çocuğun yüzüne yastık bastırarak susturmaya çalıştı. Evde bulunan başka bir kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek polise ihbarda bulundu.

GİZLİ ÇEKİM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiğinde, bakıcı Maftuna Ishmatova’yı 25 Nisan günü, Fatih Nişanca Mahallesi’nde gözaltına aldı. Yapılan ev aramasında şiddet gören bebeğin yanı sıra, toplam 7 çocuğun daha bulunduğu tespit edildi. Çocuklardan ikisinin bakıcıya, diğer beşinin ise çevredeki Özbekistanlı komşulara ait olduğu belirlendi.

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Bakıcının kendi çocukları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Maftuna Ishmatova ise ‘kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.