Cani babaya indirimli müebbet

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 07:00

Ali Tolaman, ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman’ı çıkan kavgada 37 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cani baba, yargılama aşamasındaki pişmanlık gösteren davranışları nedeniyle indirim uygulanarak müebbet hapse mahkûm edildi.

Antalya’da Ali Tolaman (60), bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman’ı (25), 25 Mayıs 2025’te 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965’inci Sokak’ta bulunan evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Tolaman, oğlu Barış’ı defalarca bıçakladı. Yerde kanlar içinde yatan Barış Tolaman’ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Barış Tolaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Ali Tolaman, emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm, olayı hatırlamıyorum” dedi.

Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Ali Tolaman, gazetecilerin sorusuna, “Pişmanım. Evet, öncesinde tartıştık. Alkol içip, sağa sola saldırıyordu” karşılığını verdi. Ali Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Ali Tolaman’ın kızları A.T. (11) ile E.T. (9) için kayyum atandı.

SANIĞIN GELECEĞİ DİKKATE ALINDI

Tutuklu sanık Ali Tolaman, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasına yapan Tolaman, “Çok pişmanım. Önce Allah’a, sonra size sığınıyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Tolaman’ın, ‘alt soya yönelik kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı ömür boyu hapse indirdi.

