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Cani baba dehşet saçtı! Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

#Pendik#İstanbul#Baba

İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak “Seni çok seviyorum güzel kızım” dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenildi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Pendik ilçesi Kavakpınar Hızır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Habip Öztürk, cinnet getirince 7 yaşındaki kız çocuğunu rehin alarak boğazından kesti. Ardından intihara teşebbüs etti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, baba Habip Öztürk'ün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cani baba dehşet saçtı Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

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#Pendik#İstanbul#Baba

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