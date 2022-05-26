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Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani (35), önceki gün eşi ve 2 kızıyla, Aksaray’ın Dere Mahallesi, Belediye Caddesi’ndeki akrabalarının evine gitti. Geceyi burada geçiren Mohammed Hossein Sultani ile eşi Gol Bibi Sultani (26) arasında dün 06.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Mohammed Hossein Sultani mutfaktan aldığı bıçağı eşine art arda sapladı. 5 yerinden bıçaklanan Gol Bibi Sultani kanlar içinde yerde kalırken, Mohammed Hossein Sultani daha sonra annelerinin öldürülmesine tanık olan kızları Meryem (4) ile Merveh Sultani’yi (3) kucaklayıp 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairenin balkonuna çıktı.



ÇOCUKLARI BALKONDAN FIRLATTI



Mohammed Hossein Sultani, kucağında çığlıklar içinde gözyaşı döken iki çocuğunu acımasızca aşağıya fırlattı. Mohammed Hossein Sultani daha sonra da balkondan kendisini aşağıya attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri evde 5 yerinden bıçaklanan Gol Bibi Sultani’nin öldüğünü belirledi. Beton zemine çakılan 2 küçük kız Meryem ile Merveh de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan babanın tedavisi ise devam ediyor.