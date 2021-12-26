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İSTANBUL Bahçelievler’e bağlı Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak’ta dün saat 13.00 sıralarında, cinnet geçiren yabancı uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.’yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra aynı bıçakla kendi yaşamına son vermeye çalıştı. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı.

‘ÇOCUĞUYLA ÇOK İLGİLİYDİ’

Olay yeri inceleme ekipleri bina çevresinde ve daire içinde çalışma yaptı. Oğlunu öldüren babayla sürekli görüştüklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Tekin Güçlü “Kirada oturuyorlar. Sakin, efendiydi. Her gün yanımıza gelirdi, muhabbet ederdik. Çocuğuyla çok ilgiliydi. Bildiğim kadarıyla maddi sıkıntıları vardı” dedi. Haberi alıp sokağa gelen bazı akrabalar sinir krizi geçirdi.