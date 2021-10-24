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Cani baba

#Gaziantep#Baba#Yemek
Cani baba

Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif hayatını kaybetti.

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GAZİANTEP’in Güneykent Mahallesi’nde yaşayan ve bir ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz (27) 19 Ekim günü, hastanede tedavi gören bebeğini emzirmeye gitti. Eşi Mehmet Yılmaz (30) ise kızı 1.5 yaşındaki Elif Hazal ile 2.5 yaşındaki oğlu ile evde kaldı. Mehmet Yılmaz, Elif’e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı.

ÖNCE ‘KIZIM DÜŞTÜ’ DEDİ

Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi. Eve giden sağlık ekipleri, Elif’i hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Elif, dün yaşamını yitirdi.

Cani baba

SONRA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz’ın Emniyet’teki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf ederek “Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum” dediği belirtildi. Tutuklanan Mehmet Yılmaz cezaevine gönderildi.

‘OĞLUMU DA DÖVMÜŞ’

Duygu Yılmaz “Evde kızım Elif Hazal ile 2.5 yaşında oğlum vardı onu da darbetmiş. Çocuğumu döve döve ölümüne sebep olmuş. Dövmüş, yere atmış, çocuğum bayılmış. O şekilde yatağa koyup, ölmesini beklemiş” diyerek gözyaşı döktü.

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Cani baba

‘MÜEBBET İSTİYORUM O CEZAEVİNDEN ÇIKMASIN’

Elif Hazal, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. Kızının cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Duygu Yılmaz , kocası için “O cezaevinden çıkmasın, müebbet istiyorum” dedi.

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#Gaziantep#Baba#Yemek

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