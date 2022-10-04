Cani! Ayrı yaşadığı eşine bıçakla saldırdı

Haberin Devamı

Ordu Ünye’de Naci Türk (38), dün sabah saatlerinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ün (36) 1'inci kattaki evine balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Naci Türk, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Türk’ü önce Ünye Devlet Hastanesi’ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü. 2 çocuk annesi Canan Türk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CİNAYETTEN ARANIYORDU

Öte yandan Naci Türk’ün, 11 Nisan’da evinde ölü bulunan, birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz’in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Türk’ü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.