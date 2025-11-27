×
Cani anneye müebbet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Cinayet#Elif Doğan
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 07:00

İSTANBUL’un Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta 31 Ağustos günü çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış yenidoğan bir bebek cesedi bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gelerek hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık, kesik izleri ve göbek kordonunun yeni kesildiğini belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği annesi Elif Doğan’ın çöp konteynerine attığını tespit etti. Doğan’ın olaydan sonra alışverişe, ardından da evine gittiği kameralara yansımıştı.

ADLİ TIPTAN RAPOR BEKLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede şu bilgiler yer aldı; Doğan’ın evinde ve doğum yaptığı kazan dairesinde arama yapıldı. 5-7 cm uzunluğunda metal makas ve beton zemin üzerinde kan izleri tespit edildi. Elde edilen buluntular inceleme için ATK’ya gönderildi. Dosyanın tutuklu dosya olması sebebiyle, rapor gelir gelmez mahkemeye gönderilecek. Doğan’ın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

