Cani anneye müebbet

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gelerek hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık, kesik izleri ve göbek kordonunun yeni kesildiğini belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği annesi Elif Doğan’ın çöp konteynerine attığını tespit etti. Doğan’ın olaydan sonra alışverişe, ardından da evine gittiği kameralara yansımıştı.

ADLİ TIPTAN RAPOR BEKLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede şu bilgiler yer aldı; Doğan’ın evinde ve doğum yaptığı kazan dairesinde arama yapıldı. 5-7 cm uzunluğunda metal makas ve beton zemin üzerinde kan izleri tespit edildi. Elde edilen buluntular inceleme için ATK’ya gönderildi. Dosyanın tutuklu dosya olması sebebiyle, rapor gelir gelmez mahkemeye gönderilecek. Doğan’ın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.