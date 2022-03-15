Cani anneye indirimli ceza

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Tekirdağ’da 3 yaşındaki kızı Şükran Nur İpek’in ölümüne neden olan Meryem Doğan hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın karar duruşmasında savunmasını yapan Doğan, kızını öldürmek gibi bir niyeti olmadığını, bunu yapmak istese daha önce yapacağını anlattı.

‘BİLEREK YAPMADIM’

Kızının velayetinin babası Yakup İpek'te olduğunu söyleyen Doğan, “Bir hafta önce merdivenden yuvarlanmıştı, her yeri morarmıştı, ölmeden bir hafta önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürmüştüm. Çocuğuma eşim M.A.D. (ikinci eşi), bir şey yapmadı, öyle olsaydı onu da içeri aldırırdım. Benim okumam yazmam yoktu, o yüzden eşimi arayıp çağırmıştım, eşim gelir gelmez çocuğumu hastaneye götürdük beklemedik. Ben sadece çocuğumun karnına vurmuştum ama bilerek yapmadım, M.A.D. çocuğu sadece hastaneye götürdü” dedi.

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Duruşmaya katılan Şükran Nur İpek'in babası Yakup İpek ise, kızının ölümüne neden olan eski eşi Meryem Doğan'ın cezalandırılmasını isteyerek, “Ben çalışırken sanığın kardeşi beni arayıp Şükran Nur’un vefat ettiğini söyledi. Sabah gittim, kızımın cenazesini aldım. Kızımın cenazesini kucağıma aldığımda her tarafı mosmordu. Meryem ifadesinde, ‘Çocuk benim değil mi? İster döver ister severim’ demiş, Meryem Doğan’dan ve M.A.D.’den şikâyetçiyim, ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Meryem Doğan’ı önce ‘kasten yaralama neticesince ölüme neden olma’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıp ardından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, duruşmadaki tavır ve davranışları lehine takdiriyle indirim yapılarak 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN VURMUŞTU

Tekirdağ Çerkezköy’de yaşayan Meryem Doğan (27), 2020 yılı mart ayında ilk eşi Yakup İpek’ten olan kızı Şükran Nur İpek’in karnına yumruk attı. Bir süre sonra karnı ağrıyan ve kusma şikâyetleri gösteren çocuk, baygınlık geçirince annesi ve ikinci eşi M.A.D. ile hastaneye götürüldü. Minik Şükran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan rapor polise bildirildi.

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İLAÇ VERİP GEÇİŞTİRMİŞTİ

Rapor üzerine gözaltına alınan Meryem Doğan ile M.A.D., Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A.D. ise serbest bırakıldı. Doğan, ilk ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2-3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, “Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Hastaneye götürmedim ve ağrı kesici verdim. Ertesi gün ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm” dedi.