Cani anne tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta önceki sabah çöpleri toplayan belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış yenidoğan bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bebeğin annesinin Elif A. (39) olduğunu tespit etti. Yakalanan Elif A. ifadesinin ardından ‘canavarca hisle, alt soya karşı kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Elif A., savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Annem, babam ve 2 çocuğumla birlikte yaşıyoruz. Resmi olarak bir evlilik yapıp boşandım, eşim Y.A.’dan bu yıl boşandım. Kendisinden 3 çocuğum vardır, diğer çocuğum babasının yanında kalmaktadır. Eşim ile boşanma aşamasındayken birlikte yaşadığım H.Y.’den da bir çocuğum oldu. O da şu an 1 yaşında ve babasıyla yaşamaktadır. Bu yıl ocak ayında kendisinden gördüğüm şiddet sebebiyle ayrıldım ve babamın evine döndüm. Hakan ile ayrılmamızdan 1 ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Arayıp hamile olduğumu söyledim. Benimle barışmak istemediğini söylemiş. Bu süre içerisinde çocuğu aldırmak için geç kalmıştım. Eylül ayında doğum olacaktı ama dün yani 30 Ağustos saat 14.00 sıralarında evdeyken kasık bölgem yoğun bir şekilde sancımaya başladı. Kazan dairesinde indim, hemen sonrasında doğum gerçekleşti ve çocuk eşofmanımın içerisine düştü. Hemen orada kazan dairesinin içinde gördüğüm makas ile çocuğun göbek bağını kestim ve bebeği emzirmeden, üstünü örtmeden kazan dairesinin içine öylece açıkta bıraktım. Bebeğe ne yaptığıma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sonra kendi dairemize geçtim. Sonra aksam saat 21.30 sıralarında kazan dairesine bebeğin yanına geldiğimde bıraktığım gibi cansız halde yatıyordu, karın bölgesinde de makasla kesilmiş yeri gördüm, büyük ihtimalle ona bunu ben yaptım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Onu ölü halde kovaya koyarak dışarı sokağa çöp kutusunun yanına bıraktım. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum.”