Cani anne... Efe'yi boğarak öldürdü

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Zonguldak Kilimli’de 3 katlı bir evin en alt katında önceki gün, çöp atmak için dışarı çıkıp eve dönen Cansever Kalfa (23), 3 buçuk yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi. Çığlıkları duyup gelen üst kat komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalfa’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Anne Cansever Kalfa çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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İfadesinde, eşi M.K. ile kız kardeşinin mayıs ayında ilişkilerini öğrendiğini ve kabullenemediğini anlatan Cansever Kalfa “Eşim, kardeşimle videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe ‘Hatıra kalsın’ diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri buna içerliyorum. Olay günü kalkıp kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım” dedi.

Efe’nin cenazesi dün ikindi vakti Bartın’ın Akmanlar köyünde kılınan namazla toprağa verildi.

BABANIN 17 YAŞINDAKİ BALDIZLA 3 YILDIR İLİŞKİSİ VARMIŞ

İlişki iddiasını araştıran ekipler, ölen çocuğun babası M.K.’nin, C.Ç. (17) ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu belirleyerek, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem başlattı. M.K.’nin mayıs ayından beri bu suçlamayla süren soruşturması olduğu öğrenildi.