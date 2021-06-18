Cani anne 2 yaşındaki kızını 2’nci kattan attı

Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran’da, 2 yaşındaki kızı Ayşegül’ü 2’nci kattaki evin penceresinden attı. Minik Ayşegül, ağır yaralanırken, Ümmühan Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşegül, Çorlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan minik Ayşegül, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran’da hayatını kaybetti.

‘CİNLER KIZIMI ATMAMI SÖYLEDİ’

Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.



Ümmühan Dumanlıoğlu’nun polisteki ifadesinde, “Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben de oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler. Ben de kızımı alıp cama geldim, kızımı camdan attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü” dediği öğrenildi.



BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ümmühan Dumanlıoğlu’ndan şikâyetçi oldu. Dumanlıoğlu ifadesinde, “1.5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

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