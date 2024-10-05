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Cani adam 2 kadını öldürdü

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#İstanbul#Fatih#Semih Çetin
Cani adam 2 kadını öldürdü
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

İstanbul Fatih’te, dün saat 15.30 sıralarında, Semih Çetin (19) önce Eyüpsultan’da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i boğazını keserek öldürdü, daha sonra ise Halil’in başını keserek gövdesinden ayırdı.

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Çetin yarım saat sonra, okul arkadaşı İkbal Uzuner’in (19) evine gitti ve onu öldürüp 6 parçaya ayırdı. Ardından cesedin bazı parçalarını Edirnekapı surlarına çıkarıp genç kızın kafasını aşağı attıktan sonra kendi boğazına ip geçirerek surlardan atladı. Ağır yaralanan katil kaldırıldığı hastanede öldü. Kasap olduğu öğrenilen Çelik’in daha önce 5 kez hastaneye giriş yaptığı tespit edildi. Çelik’in babası emniyette verdiği  ifadesinde, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Öte yandan şüphelinin odasında bulunan bir karakalem çizim, polisleri şaşırttı. Çizimde, İkbal Uzuner’in öldürülme şeklinin resmedildiği anlaşıldı.

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#İstanbul#Fatih#Semih Çetin

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