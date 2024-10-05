Cani adam 2 kadını öldürdü

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Çetin yarım saat sonra, okul arkadaşı İkbal Uzuner’in (19) evine gitti ve onu öldürüp 6 parçaya ayırdı. Ardından cesedin bazı parçalarını Edirnekapı surlarına çıkarıp genç kızın kafasını aşağı attıktan sonra kendi boğazına ip geçirerek surlardan atladı. Ağır yaralanan katil kaldırıldığı hastanede öldü. Kasap olduğu öğrenilen Çelik’in daha önce 5 kez hastaneye giriş yaptığı tespit edildi. Çelik’in babası emniyette verdiği ifadesinde, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Öte yandan şüphelinin odasında bulunan bir karakalem çizim, polisleri şaşırttı. Çizimde, İkbal Uzuner’in öldürülme şeklinin resmedildiği anlaşıldı.