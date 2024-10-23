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DENİZLİ Tavas’ta Süleyman Pekdemir’e (56) ait tek katlı müstakil evden önceki gün alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekibi, Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir’in (30) yanmış cesetlerini buldu.

PARA VERMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Soruşturma başlatan jandarma, Kadir Pekdemir’in pazar günü ağabeyi ile babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü, geceyi cesetlerin başında geçirdiğini, önceki akşam da evi ateşe verip motosikletle bir kahvehanede çay içtikten sonra Tavas ilçesine geçtiğini belirledi. Jandarma, Kadir Pekdemir’i yakalayıp gözaltına aldı. Kadir Pekdemir ilk ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olumsuz yanıt alınca da evi kundaklayıp kaçtığını söyledi. Daha sonra çapraz sorguya alınan Pekdemir, “Yukarıdan, havadan talimat geldi. Eve gitmeden önce tüfeğin tutukluk yapıp yapmadığını kontrol ettim. Daha sonra tüfekle babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Pazartesi günü akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım” dedi.