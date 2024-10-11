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Cani

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Neşet Güneş#Damla Dakım
Cani
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

KONYA Karatay’da geçen yıl 14 Eylül’de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş (26), birlikte yaşadığı Damla Dakım (25) ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı.

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Güneş tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Dakım’a saldırıp kaçtı.

DAMLA’YI 47 YERİNDEN BIÇAKLADI

Dakım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne gidip şikâyetçi olduğu belirlendi. Dakım’ın cenazesi, otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş’i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Güneş, savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım’ın kendisini aldattığını öne sürerek cinayeti işlediğini söyledi. Neşet Güneş önceki gün Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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#Konya#Neşet Güneş#Damla Dakım

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