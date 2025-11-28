×
Canhasan’da 8 bin 500 yıllık obsidyen ayna bulundu... 10 bin yıllık sokak ortaya çıkarıldı

Canhasan’da 8 bin 500 yıllık obsidyen ayna bulundu... 10 bin yıllık sokak ortaya çıkarıldı
KARAMAN Alaçatı köyündeki günümüzden 10 bin yıl öncesine tarihlenen Canhasan höyüklerindeki ikinci dönem kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında tamamlandı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, bu dönem 10 bin yıllık Neolitik Çağ’ın ilk sokağı bulundu. Yine bu dönem kazılarında, 8 bin 500 yıllık obsidyen ayna ile çeşitli çizgiler ve şekillerin bulunduğu obsidyen aletlere ulaşıldı.

‘ANADOLU KÖKENLİ ZANAAT’

8 bin 500 yıllık obsidyen aynaya ilişkin Doç. Dr. Baysal, “Bu aynanın Çatalhöyük’tekilerle çağdaş olduğunu düşünüyoruz. Bunun Anadolu kökenli bir teknoloji ve zanaat olduğunun altını çizmemizi gerektirir. Bunların özellikleri arasında teknolojik açıdan bu aynaları üretmek çok zor bir uğraş” dedi.

