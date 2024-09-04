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Candan kardeşlerin davası bugün: Nihal Candan, soruları yanıtsız bıraktı

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Candan Kardeşler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 10:43

Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi.

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Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olmuştu.

Candan kardeşlerin davası bugün: Nihal Candan, soruları yanıtsız bıraktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk dava görülecek. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi. 

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Candan kardeşlerin davası bugün: Nihal Candan, soruları yanıtsız bıraktı

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan adliyeye geldi. Nihal Candan’ın sorulan sorulara cevap vermediği görüldü. (İHA)

Candan kardeşlerin davası bugün: Nihal Candan, soruları yanıtsız bıraktı

Candan kardeşlerin davası bugün: Nihal Candan, soruları yanıtsız bıraktı

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Candan Kardeşler

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