Candan kardeşleri yakan ifadeler

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LÜKS RESTORANLARDA GÖZ BOYUYORLARDI

* Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli Ahmet Faruk Mercan: Nihal Candan, Onur Apaydın’ın 7 yıllık sevgilisidir. Nihal evlense de bu durum değişmemiştir. Taşradan İstanbul’a getirilen ve ucuz araç vaat edilen mağdur adaylarının gözlerini boyama ve oyalama sürecinde lüks restoranda gösterişli yemekli toplantılar düzenlendi. Bu toplantılara Bahar ve Nihal katılıyordu. Toplantılarda para ile ilgili konuşmalar yaptıklarını hatırlıyorum.

* Müşteki Sinan Damgacı: Operasyondan yaklaşık 15 gün önce bir otelin çok lüks restoranında yemeğe davet edildim. Bahar ve Nihal de vardı. Hatta 2 yan masada onların annesi oturuyordu. O akşam Onur, Bahar Candan’ların evinde kaldı. Yemekten sonra bir gece kulübüne gidildi. Gece kulübünde Bahar Candan, Onur’dan aldığı parayı çevreye saçıyordu.

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* Şüpheli Ali Kara: Onur’un yanında şoför olarak çalışmaya başladım. Onur bana kiralık lüks bir aracı zimmetledi. Bu süreçte Nihal Candan’ın özel şoförlüğünü yapıyordum. Şoförlük yaptığım zamanlar haricinde arabamla Nihal’in sürekli olarak kaldığı Etiler’de bulunan otelin önünde bekliyordum. Nihal’in bana verdiği getir götür işlerini yapıyordum. Maaşımı Onur Apaydın veriyordu.

* Hakkında takipsizlik kararı verilen Ebu Bekir Güzeller: 2023 Ocak ayında Onur benimle irtibat kurdu. Kendisi ve sevgilisi Nihal Candan adına sahte Instagram hesabı açıldığını, hesapta kendisi ve Nihal Candan’ın fotoğraflarının yer aldığını bu hesabı kaldırmam karşılığında bana para vereceğini söyledi. ‘Ne istiyorsan vereyim, yeter ki bu hesabı kaldır. 10 bin TL vereceğim’ dedi. Teklifini kabul ettim.

KARAPARANIN BIR KISMI ONLAR ÜZERİNDEN AKLANIYORDU

* Tanık Ömer Şeker: Sosyal medya ünlüleri Nihal Candan ve Bahar Candan, bu suç örgütünün içindedir. Karapara aklama faaliyetlerinin bir kısmı bu şahıslar üzerinden yapılır. Nihal Candan, Onur’un kasası konumundadır. 2018’de Onur Apaydın, Nihal üzerine bir güzellik salonu açtı. Karapara aklama faaliyetini bu güzellik salonu ve zayıflama merkezi üzerinden devam ettirdi. Bahar Candan üzerine de bir satış sitesi kuruldu. Bu satış sitesi üzerinden yapılan işlemlerle karapara aklanıyordu. Para aklama işi dışında özellikle Kars’tan gelen mağdur grubu Etiler’de yapılan yemekli toplantıya davet edilirdi. Bu toplantılarda Bahar Candan ve Nihal Candan da bulunurdu. Bu şekilde mağdurların gözü boyanırdı. Mağdurların ‘Bunlar zengin insanlar, böyle şeylere tenezzül etmezler’ diyerek daha rahat davranmaları sağlanırdı.

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* Şüpheli Uğur Akgün: Bahar Candan ve Nihal Candan sürekli Onur Apaydın’ın yanındaydı. Bu organizasyonu birlikte yönetiyorlardı. Onur Apaydın’ın kazandığı para bu bayanlara transfer ediliyordu. Suçun işlenmesi sonrasında karapara aklama faaliyetlerini Bahar Candan ve Nihal Candan yapıyordu. Üzerime kayıtlı şirketin hesaplarındaki para trafiği incelenirse bu durum ortaya çıkartılabilir.

MAĞDURLARIN KANDIRILMASINDA ETKİN ROL OYNADILAR

İddianameye göre, Candan kardeşler çeşitli tarihlerde katıldıkları televizyon programları ile ünlü olduktan sonra magazin programlarında yer aldı. Sosyal medya platformlarında çok sayıda takipçiye ulaşarak fenomen oldu. Toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olmaları nedeniyle, suç örgütü tarafından dolandırıcılık amacıyla düzenlenen özel toplantılara katılarak mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadı. Örgüt lideri Onur Apaydın ile sevgili olduğu öne sürülen Nihal Candan, ihraç polis memuru Apaydın hakkında yakalama kararı bulunduğunu ve sahte kimlik kullandığını bildiği için teknik takipte olabileceğini düşünerek tedbirli davrandı. Bu şekilde örgütün gizliliğine riayet etti.

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ÖRGÜTÜN GİZLİ KASASI

Örgütün gizli kasası olduğu öne sürülen Alisya Bahar Candan ise çete faaliyetlerinin planlandığı toplantılara katıldı. Onur Apaydın ile çok yakın olan Alisya Bahar Candan, Apaydın yakalanarak gözaltına alındığında da yanındaydı. Örgüt lideri Onur Apaydın, hakkında yakalama kararı bulunduğu için bankacılık ya da sanal para ödeme sistemlerini aktif olarak kullanamadığından ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri nakit parayı sisteme sokarak akladı.