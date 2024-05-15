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‘Candan kardeşler’e hapis istemi

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#Bahar Candan#Nihal Candan#Dolandırıcılık
‘Candan kardeşler’e hapis istemi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda “Nihal Candan” olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek’in de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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İddianamede  “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Nihal Candan’ın 8 yıldan 24 yıla kadar, Alisya Bahar Candan’ın ise 16 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.  Nihal Candan’ın suç örgütündeki konumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak 26 Nisan’da tahliye edildiği hatırlatıldı. Toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olması nedeniyle suç örgütü tarafından dolandırıcılık amacıyla düzenlenen özel toplantılara katılarak mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı iddia edildi. Alisya Bahar Candan’ın ise suç örgütünün içinde yer aldığı, örgütün gizli kasası olduğu, örgüt faaliyetlerinin planlandığı toplantılara katıldığı, dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği öne sürüldü.

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#Bahar Candan#Nihal Candan#Dolandırıcılık

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