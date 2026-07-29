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'Canbequit' isimli yayıncının sanal medya hesaplarına erişim engeli

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#Canbequit Yayıncısı#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Sanal Medya Erişimi
Canbequit isimli yayıncının sanal medya hesaplarına erişim engeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 20:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Canbequit' kullanıcı adlı yayıncının Türkiye’de erişilebilen tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

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Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı

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#Canbequit Yayıncısı#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Sanal Medya Erişimi

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