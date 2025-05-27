Canavarlığın süresi: 25 saniye

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ANTALYA’daki özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, 9 Mart günü öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman’ın akşam Kepez’deki eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan’a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman’ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman’ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi. Boynunda ve elinde kesikler bulunan Halit Can Sakman hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Sakman, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Ayrıca, kendisine bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay’da toprağa verildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞMÜEBBET İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, eşini bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, ‘canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

‘İFADESİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK’

İddianamede; apartmanın güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği, kayıtlarda maktulün saat 20.49’da binadan çıktığı, sanığın saat 21.51’de maktulü ikamete geri getirdiği, 25 saniye sonra daire kapısının tekrar açıldığı ve maktule ait olduğu düşünülen bir ayağın çırpındığı görüldüğü kaydedildi. İddianamede, olayın 25 saniye içinde yaşandığı, sanığın ‘Arkadan saldırdı’ ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

İddianamede, maktulde 11 kesi tespit edildiği, sanığın eşinin boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı, hareketsiz kalan maktulün boynunu kesmesi nedeniyle canavarca hisle hareket ettiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Sakman’ın Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.