Canavarın kan donduran ifadesi... 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kardeşini canice katletmişti

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Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi’ndeki apartman dairesinde annesiyle yaşayan Mehmet Ateş (27), önceki gün 02.00 sıralarında Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş’i (18), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular, olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş’in üzerine oturarak bıçaklamayı sürdüren, kız kardeşinin başını kesmeye çalışan Mehmet Ateş’i, komşuları güçlükle engelledi. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş’in annesi de elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 14 bıçak darbesi alan Nazife Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Arbede sırasında iki elinde de kesik oluşan Mehmet Ateş, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Nazife Ateş’in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

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‘ÖLDÜRME FİKRİ DUŞTA AKLIMA GELDİ’

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ateş, çıkarıldığı hâkimlikte tutuklandı. İfadesinde komşularının düğününden sonra eve geldiklerini ve duş aldığını anlatan Mehmet Ateş, “Önceleri kardeşimi öldürmek istiyordum. Duşta bu düşünce aklıma geldi. İçimden bir ses ‘Sen şeytansın, sen deccalsın’ diye haykırıyordu. Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda ‘Anne’ diye bağırıp salona kaçtı ama yere serildi. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım. Gelenlerin yeniden birleştirip kardeşimi yaşatmamaları için organlarını söktüm. Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum” dedi.