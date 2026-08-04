Canavar kocasından kaçarken can verdi

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan S. (35), dün 00.30 sıralarında ailesiyle yaşadığı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan ‘düştü’. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekram Hassan S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Ferdi S. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı.

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3 YAŞINDAKİ KIZINI TERASTAN SALLANDIRDI

Mahallede yaşayanlar, kavga seslerini duyup evlerinin pencerelerine çıktıklarında Ferdi S.’nin, 3 yaşındaki kızını, binanın terasından aşağıya sallandırdığını gördüklerini söyledi. Müdahale etmek için binaya giren vatandaşların, daire kapısı kilitli olduğu için içeriye giremedikleri, Ekram Hassan’ın da bu sırada yatak odasının penceresinden, karşı binanın balkonuna atlamak isterken bahçeye düşüp öldüğü belirtildi. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen Ferdi S.’nin abisi B.S.’yi darp etti. Emniyetteki işlemleri süren Ferdi S.’ye, ‘intihara yönlendirme’ suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Ferdi S.’nin 2022’de Sudan’a çalışmaya gittiğinde Ekram Hassan ile tanışıp evlendiği de öğrenildi.

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2 AY ÖNCE DE DEVLETE SIĞINMIŞ

Ekram Hassan S.’nin, 2 ay önce tehdit ve hakaret suçlaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurduğu ve konukevine sığındığı, 1 ay önce de kendi isteğiyle konukevinden ayrılıp, evine döndüğü öğrenildi.

Olay yerine gelen Ferdi S.’nin annesi ise “Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o” diyerek gözyaşı döktü.

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‘SÜREKLİ KARISINI BIÇAKLA KOVALARDI’

Çift arasında sık sık kavga olduğunu ve Ferdi S.’nin eşini bıçakla kovaladığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Kaçan, “Karşı komşu bize dedi ki ‘Kadını attı.’ Biz de çocuğu kurtarmak amacıyla kardeşim, ben, annem, kız kardeşim dördümüz yukarıya çıktık. O sırada kapıyı kırmaya çalıştık. Aşağıya indik. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı. Biz şikâyetçi olurduk, polis gelirdi. Olaydan bir önceki gece zaten bu karakola gitmiş, polis gelmiş” diye konuştu.