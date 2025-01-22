Canan'ın katiline indirimsiz müebbet hapis cezası! 'Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğindedir'

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Evli, 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Ferhat İnne, yanında getirdiği tabancayı Canan Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren öldü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan İnne tutuklandı.

Ferhat İnne hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ ONADI

Cezayı az bulan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022'de verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını uygun bularak, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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YARGITAY İKİ KEZ KARARI BOZDU

Karar, yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, İnne'ye verilen müebbet hapis cezası kararını 30 Ocak 2023'te bozdu. Oy birliğiyle alınan kararda; sanık Ferhat İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi. Bu bozma kararı üzerine yeniden yargılanan İnne'ye Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2023'te yine müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, 11 Aralık 2023'te 2’nci kez kararı bozup, İnne'ye takdir indirimi yapılmasına karar verdi.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ, 3'ÜNCÜ KEZ İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

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Ferhat İnne'nin Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına 6 Şubat 2024 tarihinde devam edildi. İlk defa İnne, mahkeme salonuna getirildi. Savcı, mütalaasında Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Ferhat İnne'nin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın iki kez bozduğu kararı, oy çokluğuyla bir kez daha verip, sanık İnne'yi, 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY BOZMA KARARINI KALDIRDI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 3'üncü kez indirimsiz müebbet hapis cezası verilen Ferhat İnne hakkında kararını verdi. Ceza Dairesi, 27 Kasım 2024 tarihinde oy çokluğu ile aldığı kararda, 11 Aralık 2023 tarihinde aldıkları bozma kararının kaldırılmasına karar verdi.

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Kararda, yerel mahkeme tarafından sanığın fiilden sonra yaralı bulunan Canan Çeviren'i kurtarmaya yönelik herhangi bir müdahalede bulunmaması, ilişkisi olduğu maktul sebebiyle eşinin evi terk etmesinden maktulü sorumlu tutarak doğrudan hayati bölgesine hedef almak suretiyle ateş etmesi, yargılama sürecinde sürekli olayın maktulden kaynaklandığı yönünde dosya kapsamı ve tanık beyanları ile uyuşmayan beyanlarla maktulü suçlaması nedenleriyle direnme kararı verildiği vurgulandı. Kararda, "Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre olaydan hemen sonra eşini arayarak eşinin evi terk etmesi yüzünden suçladığı Çeviren'i öldürdüğünü belirtmesi ve bu suretle pişmanlık göstermemesi değerlendirildiğinde sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiği şeklindeki mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden direnme kararı yerinde görülmüştür" denildi.

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'YARGITAY'IN BU KARARI EMSAL NİTELİĞİNDEDİR'

Bu kararla birlikte Ferhat İnne, 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar aileye önceki gün tebliğ edilirken, Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, “Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyamız Yargıtay incelemesindeydi. Önceki gün itibarıyla Yargıtay'dan karar geldi. Yargıtay, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin direnme kararını yerinde buldu. Böylece sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması noktasında kararımız kesinleşmiş oldu. Öncelikle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kararında direndiği ve dik duruş sergilediği için çok teşekkür ediyoruz. Aile bir nebze de olsa adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu. Ülkemizde öldürülen yüzlerce kadın için Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğindedir. Bundan sonrası için de caydırıcı olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.