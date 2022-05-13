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‘Canan’ın arkasında koca bir halk var’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Canan Kaftancıoğlu#CHP
‘Canan’ın arkasında koca bir halk var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın kararı ardından tüm milletvekillerine “İstanbul’a gidin” talimatı verdi. Talimatın ardından yüzlerce partili ve çok sayıda vekil İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise akşam saatlerinde binaya geldi.

ZULME SON VERECEĞİZ

Kılıçdaroğlu burada partililere seslenirken özetle şunları söyledi: “Ülkeye çektirilen zulme hep birlikte son vereceğiz. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun? Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız.

Cezalandırmaya çalıştığın Canan’ın arkasında koca bir halk var. Canan yüreklidir, cesurdur, bizimdir. Herkes duysun. 21 Mayıs’ta Bursa’da miting yapacaktık. Duyuruyorum. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul’dur.”

Canan Kaftancıoğlu da Twitter mesajında, “Bir sıfata ihtiyaç olduğuna inananlara inat umudu örgütlemeye devam edeceğiz” yazdı.

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CHP MYK ise bugün İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Canan Kaftancıoğlu#CHP

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