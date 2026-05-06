Canan Karatay'dan 'Neler Oluyor Hayatta'da ezber bozan açıklamalar

“Neler Oluyor Hayatta” programının bugünkü konuğu, olay yaratan çarpıcı açıklamalarıyla Prof. Dr. Canan Karatay’dı. Doğru bildiğimiz yanlışlardan, sağlığımızı riske atan gıdalara kadar birçok konudaki sözleri programa damga vurdu. “Pıhtı nasıl önlenir, zona nasıl tedavi edilir?” Hepsini yanıtladı. Yaz aylarının gelmesiyle en çok tartışılan konulardan biri olan güneş kremleri için de Karatay net konuştu: Bronzlaşmak için asla krem kullanmayın, zeytinyağı sürün.

“BATI TİPİ BESLENME İLE HASTALIKLAR ARTTI”

Karatay’ın insanlara ilk tavsiyesi, batı tipi beslenmeden uzak durmaları oldu. Karatay, “Bu beslenme tarzı moda olduktan sonra hastalıklar arttı. Hamburger, şekerli ve gazlı içecekler zehirdir” diyen Karatay, “Bunları söyleyince bana düşman oluyorlar. Mesela Çin tuzu çok zararlı ve yapay olan her şeyin içinde var. Tatlıda da tuzluda da var. Paketlenmiş gıdalardan aileler çocuklarını muhakkak uzak tutmalı” dedi.

“ZAYIFLAMA İĞNELERİ VÜCUDU MAHVEDİYOR”

Son dönemde revaçta olan zayıflama iğnelerine de sert çıktı Karatay, “Bunlar çok zararlı, ilaç firmalarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Evet, bu zayıflatıyor ama bütün vücudu mahvediyor; hücreleri, bütün hormonları, üremeyi, beyni, böbrekleri mahvediyor ve işe yaramıyor. Geçici bir çözüm. Ayrıca ameliyatlar da işe yaramıyor. Obezite için yeni bir aşıyı devreye sokma derdindeler.”

“ARALIKLI ORUÇ UYDURMADIR”

Diyetisyenlerin son dönemde önerdiği aralıklı oruç için de “uydurma” ifadesini kullanan Canan Karatay şöyle devam etti: İki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır. Aralıklı orucu moda diye çıkardılar ama böyle bir şey yok. Doğal yiyeceksin ve vücuda göre sadece acıkınca yiyeceksiniz. Kahvaltıda zeytin, yumurta, bal baş tacımız. Bunları yiyince zaten acıkmıyorsunuz. Ara öğün denilen şey uydurma ve gıda endüstrisinin oyunu. Gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş.

SÜT ÜRÜNLERİ TEHLİKELİ Mİ?

Karatay, süt ürünleri için de herkesi uyardı: İnek sütü çok tehlikeli. Ben manda sütü öneriyorum. Bunu bulamazsak keçi sütü ya da peyniri. İnek sütü içmeyin, peynirini yemeyin, yoğurdunu yapmayın. Bütün sinir sistemi hastalıkları da bağırsaklardan başlıyor. Fabrikasyon hiçbir gıda gerçek gıda değil. Vücut onları yabancı cisim olarak görüyor. Mesela düğün pastaları, yaş pastalar… Hepsi vücudu bozuyor.

MEME KANSERİ NEDEN ARTTI?

Canan Karatay, sadece meme değil tüm kanser türlerinin arttığını söyledi ve ekledi: Mide, bağırsak, yumurtalık… Tüm kanserler arttı. Yine gıda, evde kullandığımız deterjanlar ve tarım zehirleri bunun nedeni. Meme kanserinin en büyük sebebi deterjanlar. İçindeki bu kötü maddeler ağır metal. Bunlar hücrelere giriyor ve vücudu zehirliyor. Temizlik maddelerinin çoğu ağır metallerden oluşuyor. Temizlik için, çamaşır için, tuvalet temizliği için ben İngiliz karbonatı öneriyorum. Asıl bu oksijen salgılıyor ve zararsız. Karbonat ve sirke ev temizliği için yeterlidir. Paketli deterjan almayın. Ayrıca aşıların etkisi de hâlâ vücuttan atılmadı. Zona, adet bozukluğu, düşükler, birçok hastalığa yol açtı. MRNA hücrelerimizin DNA’sını bozdu. Kalp krizi ve pıhtı yapıyor. Bu pıhtıyı önlemenin en önemli yolu zeytinyağı. İçebildiğiniz kadar için. Zonayı yenmek için de İngiliz karbonatlı su ile vücut bol bol yıkansın ve bol bol soğuk sıkım zeytinyağı vücuda sürülsün. Ayrıca mide koruyucular kanser yapıyor, bunun yerine soğuk sıkım doğal zeytinyağı kullanın. Bu anne sütünün aynısıdır. Bütün bağırsakları, mideyi korur. Sabahları aç karnına zeytinyağı için. Türkiye’nin yüzde 80’i kabız. Ve çoğunluk hemoroit problemi yaşıyor. Asıl pandemi bu.

GÜNEŞ KREMİ YERİNE ZEYTİNYAĞI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bronzlaşmak için kullanılan kremler ve güneşten korunmak için tercih edilen koruyucular revaçta. Canan Karatay bu konuda da sert konuştu; "Asla kullanmayın, kanser yapar." Bunun yerine ise yine zeytinyağı önerdi. Karatay, şöyle devam etti: Güneş koruyucular 90 faktöre kadar çıktı ve hakikaten çok tehlikeli ve karaciğeri bozuyor. Asla çocuklara sürmeyin, çok zararlı çünkü vücut emiyor. Cildimizdeki her şey kana karışıyor. Ne sürüyorsanız düşünün, ‘bunu içebiliyor muyum?’ diye. Ayrıca güneşte 20 dakikadan fazla kalmak tehlikeli. Gölgede de D vitamini almak mümkün. Çocukların karaciğeri gelişmediği için en çok da çocuklara zararlı.