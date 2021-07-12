MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCanan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
GeriGündem Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu, şahsın öz kardeşi olduğunu kabul etti ancak "Kardeşinin ailesini de mağdur ettiğini söyledi ve kendisiyle uzun yıllardır görüşmediğini" açıkladı.

Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, ’hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak’ suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu’da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş., Fethiye’de kaldığı evde, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesinde, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi olduğunu söyleyen C.Ş., bugün Fethiye Adliyesi’ne sevk edilecek.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basında yer alan C.Ş haberleri hakkında (Ağabeyim Can Şahin'le karıştırılmaması ricasıyla) Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Basında geçen olayla ilgili ise; ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir."

Erdoğan’dan Kaftancıoğlu’na 500 bin liralık dava
Erdoğan’dan Kaftancıoğlu’na 500 bin liralık dava

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi