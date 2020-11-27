MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCanan Kaftancıoğlu’nun eşinin motosikleti çalındı
GeriGündem Canan Kaftancıoğlu’nun eşinin motosikleti çalındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

Canan Kaftancıoğlu’nun eşinin motosikleti çalındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canan Kaftancıoğlu’nun eşinin motosikleti çalındı
Abone Olgoogle-news

Karaköy’de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşinin motosikleti kapısının önünden çalındı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda motosiklet aynı gün bulunurken, şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

 Olay, sabah saatlerinde Beyoğlu Karaköy’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki kişi, Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’nun evinin önüne gelerek 80 bin TL değerindeki motosikletinin kilidini kırdı. Motosikleti çalıştıramayan şüpheliler, iterek götürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği yaptığı çalışmada, motosikleti Fatih’in Karagümrük Mahallesi’nde buldu. Emniyet otoparkına çekilen motosiklet Ali Naki Kaftancıoğlu’na teslim edilecek. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle