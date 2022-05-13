Canan Kaftancıoğlu’na hapis ve siyasi yasak

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YARGITAY 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Onama kararıyla birlikte Kaftancıoğlu’na siyasi yasak da getirildi.

3 SUÇTAN ONAMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını onamıştı. Yargıtay da Kaftancıoğlu’na ’kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’tan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ten 2 yıl 4 aylık hapis cezasını da 1 yıl 9 aya indirip, ‘düzeltilerek onanma’ kararı verdi. ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan ise beraat kararı verildi.

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VEKİL OLAMAYACAK

Yargıtay, Kaftancıoğlu’na siyasi yasak da getirdi. Yerel mahkeme, onama kararı verilen suçlar için ‘Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’ hükümlerinin uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda Kaftancıoğlu, milletvekili adayı olamayacak.

‘İYİ HALLE 3 GÜN YATIP ÇIKABİLİR’

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu: “Siyasi Partiler Yasası’na göre CHP üyeliğine engel bir durum yok. Ancak, aldığı mahkûmiyet kararı nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunamaz. Sayın Kaftancıoğlu, CHP İl Başkanlığı’ndan ayrılmaz ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP’ye ihtar verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulabilir. Cezası 6 yılın altında kaldığı için iyi halle 3 gün cezaevinde kalıp dışarı çıkarılabilir.”

‘SANDIK GELECEK VESAYET BİTECEK’

Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezası kararının onanmasına muhalefet liderlerden de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter’dan “Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek” mesajı paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz” ifadelerini kullanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “Yargı kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar” mesajı attı. (ANKARA)