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Canan Kaftancıoğlu'na Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle 'hakaret' soruşturması

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#Canan Kaftancıoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Soruşturma
Canan Kaftancıoğluna Erdoğana yönelik açıklamaları nedeniyle hakaret soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 17:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesi sonucunda İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma yürütülecek. 

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATLARI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatlarınca da Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak cezalandırılması talep edildi.

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#Canan Kaftancıoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Soruşturma

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