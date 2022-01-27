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Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada duruşmaya katılmadı

#Canan Kaftancıoğlu#Fahrettin Altun#Hakaret Davası
Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada duruşmaya katılmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 2020 yılında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılamadı. Mahkeme ertelendi.

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Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken taraf avukatları yer aldı. Fahrettin Altun’un avukatı Cafer Tanrıkulu, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Hakim sanık Kaftancıoğlu’nun duruşmaya neden gelmediğini sorunca sanık avukatı Taylan Özgür Kırmızı, "Müvekkil hava muhalefeti nedeniyle duruşmaya gelmedi. Bir sonraki celse mahkemenizde hazır edeceğiz" dedi. Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun avukatına delillerini bildirmek için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyor.

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Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyor.

İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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