Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Son Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Üsküdar’daki evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, ‘Suçu ve suçluyu övme’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.
Başsavcılık daha önce, evin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı ve beraberindeki iki kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle