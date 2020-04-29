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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00, Son Güncelleme:

Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Üsküdar’daki evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, ‘Suçu ve suçluyu övme’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

Başsavcılık daha önce, evin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı ve beraberindeki iki kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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