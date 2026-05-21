Canan Kaftancıoğlu için 'zorla getirme' kararı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 11:43

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Hakim duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanık Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın ilk celsesinde mahkeme, sanık Kaftancıoğlu hakkında ‘zorla getirme emri' düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

