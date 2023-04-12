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Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı

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#Canan Kaftancıoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dava
Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:52

İstanbul'da bir toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mütalaada beraati talep edildi.

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Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Kaftancıoğlu'nun avukatı söz alarak, “Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Bu duruşma karar verilmeyecek olursa mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtti. Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi.

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan'ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti.

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Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun mazeretini kabul ederek hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Canan Kaftancıoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dava

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