Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı Bu yaş grubu dikkatİstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkat#Koronavirüs
Hepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlarHepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlar!#AB
İstanbuldaki yarış öncesi radikal karar Kaderi değişecek...İstanbul'daki yarış öncesi radikal karar! Kaderi değişecek...#Formula 1
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
Yine tanınmaz halde: Bu kez biraz hile yaptıYine tanınmaz halde: Bu kez biraz 'hile' yaptı#Renee Zellweger
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlandı

#Canan Kaftancıoğlu#CHP#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak. İddianamenin değerlendirme kısmında ise Kaftancıoğlu’nun söylemlerinin incitici ve tahkir edici söylemler olduğu, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar İlçesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialar olduğu hatırlatıldı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu iddialara ilişkin Fahrettin Altun hakkında 14 Nisan 2020’de açıklama yaptığı anlatıldı. Altun’un avukatı aracılığıyla şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Kaftancıoğlu’nun suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

İddianamede şüpheli Kaftancıoğlu tarafından açıklamaya konu yapı faaliyetine ilişkin temin edilen adli evraklara göre Altun’un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıya İBB tarafından müdahale edildiği kaydedildi. Müşteki Altun’un eyleminin suç teşkil ettiği iddiasıyla ihbar üzerine başlatılan soruşturmada yapılaşmanın hukuka uygun olduğuna dair bilirkişi raporuna istinaden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. İddianamede ayrıca söz konusu yapıya ilişkin valilikten gelen ön inceleme raporuna göre da usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında kamu davası açıldığı ifade edildi.

EYLEMİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞTI

İddianamenin değerlendirme kısmında ise Kaftancıoğlu’nun söylemlerinin incitici ve tahkir edici söylemler olduğu, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü. İddianamede şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İlgili Haberler:

İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkatŞehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne darbe… Sayı artabilirPfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Canan Kaftancıoğlu#CHP#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı