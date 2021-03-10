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Gündem
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Canan Güllü’ye ABD’den ödül

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Canan Güllü’ye ABD’den ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dünya genelinde verdiği Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve First Lady Jill Biden’ın da katıldığı sanal ortamda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödüle, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de layık görüldü.

Güllü’yü ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield takdim etti. Satterfield, Güllü’nün uzun yıllar kadın hakları ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadelesine vurgu yaptı ve pandemi sırasında evlerde izole edilen kadınlara yardım ve destekte bulunduğunu söyledi.

Blinken ise konuşmasında “Canan Güllü, bir kadın hakları aktivisti ve geçen yıl Türkiye’nin aile içi şiddete karşı tesis edilen insan hakları antlaşması olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı başarılı bir örgütleme yapmıştı” dedi.

Canan Güllü’ye ABD’den ödül

Dünyanın 15 ülkesinden kadınların ödüllendirildiği törende ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı’nın eşi Jill Biden konuşma yaptı. Ödül alanlar törene canlı bağlantıyla katıldı.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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