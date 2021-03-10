Canan Güllü’ye ABD’den ödül

Güllü’yü ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield takdim etti. Satterfield, Güllü’nün uzun yıllar kadın hakları ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadelesine vurgu yaptı ve pandemi sırasında evlerde izole edilen kadınlara yardım ve destekte bulunduğunu söyledi.

Blinken ise konuşmasında “Canan Güllü, bir kadın hakları aktivisti ve geçen yıl Türkiye’nin aile içi şiddete karşı tesis edilen insan hakları antlaşması olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı başarılı bir örgütleme yapmıştı” dedi.

Dünyanın 15 ülkesinden kadınların ödüllendirildiği törende ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı’nın eşi Jill Biden konuşma yaptı. Ödül alanlar törene canlı bağlantıyla katıldı.