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Canan Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Canan Anderson#Canan Anderson Kimdir#Canan Anderson Nereli
Canan Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında

Canan Anderson, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok ülkede keman üzerine önemli adımlar atan Canan Anderson, pek çok orkestranın da parçası olmuştur. Peki, Canan Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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İtalya'nın Vicenza şehrinde dünyaya gelen Canan Anderson, keman eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın ardından Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Anderson, konservatuvar eğitimi sonrasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görev almıştır. 1993 yılında Salzburg'a taşınarak Salzburg Mozarteum Üniversitesi hocalarından üst düzey keman tekniği dersleri almıştır.

"Die Kugeln des Sultans'' müzikalinde başkemancılık yapan sanatçı, bir süre Almanya'nın Aalen şehrinde kalmıştır. Bombay Filarmoni Orkestrası ve Salzburg Üniversitesi Orkestrasının yanısıra; Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg'te de başkemancı olarak yer almıştır.

Mozarteum Orkestrası ile İtalya turnesinde sahne alan Anderson, İstanbul'da Sarah Brightman, Barry White, Jethro Tull – Ian Anderson, Claude Challegibi dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmıştır.

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2008 yılında ''Nuh Tufanı'' Albümünü sevenlerine sunan Canan Anderson, aynı yıl kendi bünyesinde kurduğu orkestrası ve dans şovu ile doğu batı sentezini öne çıkartan müziklerini sunmaya başlamıştır.

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