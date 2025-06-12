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Çanakkele'de sağlık botunda patlama! 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

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#Çanakkele#Sağlık Botu#Patlama
Çanakkelede sağlık botunda patlama 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 20:17

Sağlık Bakanlığı, Çanakkale Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldiğini açıkladı. Olayda 1 personel hayatını kaybetti. Yaralanan 1 vatandaşın ise tedavisi hastanede devam etmekte. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Çanakkale’de saat 18,15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu’nda bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir sağlıkçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda yaralanan bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. 

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

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ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.15 civarında, İlimiz Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık Botu'nda meydana gelen kazada maalesef 1 Teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

 

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#Çanakkele#Sağlık Botu#Patlama

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