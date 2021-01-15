Çanakkale’ye yılın ilk karı yağdı, vatandaşlar keyfini çıkarttı

FOTOĞRAF ÇEKİP KARTOPU OYNADILAR



Çanakkale’de yüksek kesimlerde yağan karın ardından vatandaşlar çocuklarıyla kartopu oynayıp, kızak kaydı ve ortaya çıkan beyaz örtünün fotoğrafını çekti. Çanakkale merkezde yaşayan Selçuk ve Müge Durukan çifti, kızları Ayşegül (8) ile birlikte sabahın erken saatlerinde karın keyfini yaşamak için Kemel köyüne geldi. Merkeze 10 kilometre mesafedeki karla kaplı alanda Durukan ailesi kızakla kayıp, kartopu oynayarak keyifli bir gün yaşadı.



Çanakkale merkezden kar yağışını görmek için Kemel köyüne geldiklerini söyleyen Müge Durukan,“Koronavirüs nedeniyle genellikle evdeyiz. Hafta sonu kısıtlama başlamadan buraya gelip, karın tadını çıkartmak istedik” dedi. Yılın ilk karını görmek istediklerini söyleyen Selçuk Durukan, “Hemen kızağımızı çıkartarak geldiğimiz bu tarlada, ailece eğlendik. Doğrusu soğuk kar havasını özlemişiz. Koronavirüsü nedeniyle genellikle evdeyiz. Haftasonundan önce yağan kar iyi oldu” diye konuştu. Ayşegül Durukan’da ailesiyle birlikte sabah erkenden kalkıp karın etkili olduğu Kemel Köyüne geldiklerini belirterek, “Çok eğleniyoruz. Babam ve annemle karda oynayacağız” dedi.