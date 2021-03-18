Çanakkale'ye yeni türkü

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanır. Ancak Kabataş Erkek Lisesi öğretmen ve öğrencileri 106. yıldönümünde öyle bir şey yaptılar ki yıllarca unutulmayacak cinsten. Herkesin bildiği “Hey Onbeşli” ve “Çanakkale Türküsü” gibi hafızalara kazınacak yeni bir türküyü literatüre kazandırdılar. Yazan, söyleyen, oynayan ve çeken hepsi Kabataşlı öğrenci ve öğretmenler. Okulun müzik öğretmeni Aysun Açıkalınyiğit öncü oldu, 12’nci sınıf öğrencileri Ebrar Nur Yüzer yazdı, Ömür Abay seslendirdi. Çekilen klipte okul öğrencileri oynadı ve görsel sanatlar öğretmeni Hakan Sümer de yönetmenlik yaptı. Tam bir Kabataş Lisesi yapımı olan “Çanakkale Yolları” türküsü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de yayınlanacak. 22 yıldır müzik öğretmenliği yapan Aysun Açıkalınyiğit, öğrencileriyle birlikte başladığı bu yolculukta Türkiye’ye mal olacak bir türkü ortaya koyduklarını söyledi. “Çanakkale’de şehit olan çocuklar ya benim çocuklarım olsaydı diye düşünürdüm hep. Öğrencilerimin oynadığı klibi izledikçe bu yüzden sürekli ağlıyorum” dedi.

Soldan sağa: Ömür Abay, Aysun Açıkalınyiğit, Ebrar Nur Yüzer

ÇANAKKALE YOLLARI

Türkünün ilk kıtası şöyle:

Çanakkale yolları mayın düzülü aman aman

Sevdiğimin yanağında yaşlar dizili

On beşliyim alnıma ecel yazılı aman aman

Ötme bülbül ötme garip gömülmez

Bir destan yazıldı buradan geçilmez...

KABATAŞ ÜÇ DÖNEM MEZUN VEREMEDİ





Çanakkale cephesinde öğrencilerinin savaşarak şehit olduğu okullardan bir tanesi de Kabataş Erkek Lisesi. Üç dönem mezun verememiş okul. Normalde flama rengi kırmızı-beyazken, Balkan Savaşları’ndan sonra alınan kararla siyaha dönülmüş.

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